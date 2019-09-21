شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن إبعاد سياسي يمني من المملكة بسبب أرائه السياسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - علمت صحيفة "عدن الغد" ان السياسي اليمني والمستشار مطهر عنان سيغادر المملكة العربية السعودية عقب تلقيه طلبا بالمغادرة . ونشط "عنان" خلال الاشهر الماضية بشكل واضح متحدثا بعدد من القضايا السياسية الهامة على الساحة اليمنية بينها احداث عدن وقضايا المغتربين ووجه انتقادات للوضع الدائر في المحافظات المحررة . جديد الحدث أونلاين: Advertisements وبحسب مصادر مقربة منه فقد تلقى طلبا بالمغادرة حيث من المقرر له ان يغادر المملكة إلى دولة أخرى .

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