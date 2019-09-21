شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن نجل المخلوع يتعمد الإساءة لـ‘‘الرئيس الراحل’’ ويستفز أنصاره من جديد ويصفه بـ‘‘فرعون’’ .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - وصف سيف الإسلام القذافي نجل الررئيس الليبي الراحل معمر القذافي الذي أطاحت به ثورة ليبيا وقتل على يد الثوار ، وصف الرئيس الراحل محمد مرسي ب ـ" فرعون الإخوان".

وكتب سيف القذافي على حسابه في تويتر : " فرعون قتل آلاف الأطفال كي لا يأتي موسى وعندما جاء موسى .. "رباه فرعون في بيته وأكرمه ورعاه".

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​​​​​وأضاف سيف القذافي : وكذلك فعل مرسي الذي أقصى كل رجال مصر المخلصين ثم أتى بالرئيس السيسي ووضعه وزيرا للدفاع، قدر الله نافذ لا محالة والسيسي اختاره الله ليطهر مصر من رجز الإخوان وليبقى شوكة في أعناقهم.

يذكر أن سيف الإسلام كان قد سخر أيضا على حسابه في تويتر من الإخوان قائلا :" عندما استولى الإخوان على السلطة في مصر واعتقلوا الرئيس السابق البطل محمد حسني مبارك قالوا لن يخرج من السجن إلا إلى القبر، فهاهم اليوم قسمين: قسم هرب كأنهم حمر مستنفرة ولن يعود.. وقسم يخرج منهم كل يوم واحد من سجنه إلى قبره.. حفظ الله الرئيس وأمد الله له بالعمر والصحة والعافية".

وأضاف نجل القذافي : " الحمد لله والشكر أن قيض لمصر البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أزاح عن مصر رجس الإخوان ونجاستهم إلى أبد الآبدين إن شاء الله، والحمد لله على جيش مصر الحصن المنيع لمصر وللعرب أجمع".

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