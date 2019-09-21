شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: أمريكا تعلن عن دعم عسكري جديد للسعودية وتكشف مصدر أسلحة الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في مؤتمر صحافي من مقر البنتاغون ليل الجمعة إن الرئيس دونالد ترمب وافق على إرسال قوات أميركية ذات طبيعة دفاعية وتركز بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي بعد الهجمات التي تعرضت لها منشآت النفط التابعة لأرامكو بالسعودية. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وأضاف أن الهجوم على منشآت أرامكو يمثل تصعيدا للعدوان الإيراني، مؤكدا أن النظام الإيراني يشن حملة لزعزعة استقرار المنطقة. وأضاف وزير الدفاع الأميركي "ندعم شركاءنا في الخليج ولدينا خيارات عسكرية أخرى إذا تطلب الأمر"، موضحا أن إيران توفر الأسلحة للحوثيين في اليمن. وأكد أن الرياض تقود التحقيقات ضد الهجمات على منشآت أرامكو. وشدد على أن واشنطن ستحمي مصالحها في المنطقة. وتابع "سنقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة السعودية للدفاع عن نفسها".

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