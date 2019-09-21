محمد عزان: في نكبة 21 سبتمبر جعلت أعزة شعبنا أذلة وأسقطت البلاد في الفقر والمعاناة

السبت 21 سبتمبر 2019

السياسي اليمني محمد عزان

كتب الخليج 365-صنعاء

هاجم السياسي اليمني محمد عزان نكبة 21 سبتمبر، اليوم الذي صادرت مليشيا الحوثي الارهابية القرار السياسي واسقطت مؤسسات الدولة.



وقال عزان في منشور على صفحته:" تحت شعار: (إسقاط الجُرعة، وإسقاط الفاسدين، وتحقيق الشّراكة، وتنفيذ مُخرجات الحوار) تسلل الحوثيون إلى عواطف اليمنيين فظنوا فيهم خيراً، حتى أن قيادات سياسية وعسكرية وحزبية وقَبَلية غضَّت الطرف عنهم وأفسحت المجال لهم.

Advertisements

وأضاف عزان:" وحينما أمسكوا بالسلطة – عقِب #نكبة_21_سبتمبر، حققوا تلك الشعارات بعكسها، وجعلوا أعزة شعبنا أذلة، وكذلك يفعلون.

وتابع:" أما الجُرعة فأسقطوا البلاد في هاوية الفقر والمعاناة قبل أن يُسقطوها، وتاجروا بقوت الناس في أسواقهم السوداء، وجرعوهم كؤوس الفقر وأصناف الإتاوات، وأما الفاسدون فأزاحوا العشرات منهم بإحلال آلاف المفسدين مكانهم، فنَهب الخَلَف في ثلاث سنوات أكثر مما نهب السلف في ثلاثين سنة!

وأضاف:" وأما الشّراكة فحققوها بإخلاء البلاد من كل من هو غيرهم، فاعتقلوا الحكومة وحاصروا الرئيس، وطاردوا قيادات الأحزاب وسجنوا الإعلاميين وأرهبوا الكتَّاب، وأما مخرجات الحوار فطبقوها، بمصادرة مسودّة الدستور والحيلولة دون وصوله إلى الشعب للاستفتاء عليه، ثم ألغوا مؤسسات الدولة واستبدلوها بلجنة المشرفين الخاصة بهم.

واختتم منشوره بالقول:" فقلي - بربك - إن لم تكن تلك هي النَّكبة بعينها، فما هي النّكباتُ؟!