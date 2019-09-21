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السبت 21 سبتمبر 2019
محطة بنزين
كتب
الخليج 365-صنعاء
ما تزال أزمة المشتقات النفطية في صنعاء مستمرة بعد أن خلقتها مليشيا الحوثي لأسباب غير معروفة.
وتشهد المحطات النطفية طوابير طويلة من السيارات المنتظرة لتعبئة البترول فيما اغلق اغلب المحطات بشكل كامل.
وأصبحت شوارع صنعاء خالية من السيارات بشكل كامل في ظل الأزمة.
وفي ظل الازمة الخانقة انتعشت السوق السوداء اذ وصلت الدبة البترول العشرين لتر سعرها إلى 18000 ریال یمني، في ظل انقطاع لمرتبات الموظفین منذ أربع سنوات، واحتفاء حوثي بنكبة وطن(21 سبتمبر).
وكانت شركة النفط الیمنیة بصنعاء، أقرت بوجود أزمة مشتقات خانقة، و وعدت بتفعیل نظام الرقابة الآلیة للتموین عبر أرقام قعادات السیا ارت والمركبات بكمیة (40 (لتر لكل وسیلة نقل ولمدة ثلاثة أیام بحیث یتمكن المواطن بعدها من التموین مرة أخرى بالإضافة إلى تخصیص محطات للد ارجات الناریة.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة البترول ما تزال سارية.. الحوثيون يحولون شوارع صنعاء إلى أشباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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