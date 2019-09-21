الامارات تقدم دعما طبيا لمستشفى النصر والميداني في الضالع

السبت 21 سبتمبر 2019 الامارات تقدم دعما طبيا كتب الخليج 365-الضالع تسلمت اليوم السبت مستشفى النصر العام والمستشفى الميداني في الضالع احدث الاجهزة والمعدات الطبية واسطوانات الاكسجين والمقدمة من دولة الإمارات الشقيقين.

Advertisements وجاء هذا الدعم لتزويد ودعم مستشفى النصر العام والمستشفى الميداني بالاحتياجات المطلوبة التي كانت تعاني مشفى النصر العام والميداني. وخلال التسليم ثمن محافظ الضالع الدور البارز والفاعل للامارات العربية على وقوفها الى جانب المحافظات المحررة عامة ومحافظة الضالع خاصة والدعم اللا محدود في شتي المجالات وتقدم محافظ الضالع بالشكر والتقدير لشعب الامارات ورئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد. يذكر أن دولة الامارات العربية قدمت للضالع عدد من المشاريع الحيوية في التربية والصحة والمياه واستمرار ومواصلتها ودعمها للنازحين المتضررين من الحرب بالمواد الغذائية والايوائية.

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