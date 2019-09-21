"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

السبت 21 سبتمبر 2019

الطقس

كتب عدن - الخليج 365

ينشر "الخليج 365"، اليوم السبت، الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة بمشيئة اللـه تعالى، للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 21/09/2019م حتى الساعة 16:00 تاريخ 22/09/2019م.



ووفق مركز الأرصاد الجوية، فإن" الطقس المتوقع : في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، أجواء صحوة الى غائمة جزئياً نهاراً حيث تتشكل السحب الركامية الممطرة المصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على المرتفعات الغربية خاصةً ( اب ، تعز ، المحويت وحجة ) ، وتشمل المناطق و الهضاب الداخلية لمحافظات ( الضالع ، البيضاء ، شبوة وحضرموت) .

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وفي ارخبيل سقطرى، أجواء غائمة جزئياً, ورياح جنوبية غربية نشطة تصل سرعتها مابين 15 الى 35 عقدة.

أما المناطق الساحلية وتحديدا السواحل الغربية، اجواء غائمة جزئياً ومغبرة نسبياً مع تشكل السحب الركامية الممطرة المصحوبة بالعواصف الرعدية على مدينة الحديدة والمناطق المحيطة بها ، والرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها من 08 الى 18 عقدة مثيرة للأتربة.

اما السواحل الجنوبية والشرقية، أجواء غائمة جزئياً مع تشكل سحب الركامية الممطرة على الشريط الساحلي الجنوبي و الجنوبي الشرقي و تمتد الى المناطق الداخلية المحاذية لها خلال فترتي المساء والصباح الباكر والرياح شمالية شرقية تتحول الى جنوبية شرقية معتدلة تنشط احياناً مثيرة للاتربة والغبار، وتتراوح سرعتها من 06 الى 16 عقدة. وفي المناطق الصحراوية، أجواء صحوة وحارة خصوصاً في فترة ما بعد الظهر , والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة.

ونبه المركز الوطني، المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم التواجد في ممرات السيول وذلك حفاظا على سلامتهم.