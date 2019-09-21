بحاح معلقا على ذكرى الانقلاب: ٢١ سبتمبر .. حرب لَوْثة

السبت 21 سبتمبر 2019 خالد بحاح كتب صنعاء - الخليج 365 علق نائب الرئيس السابق، رئيس الوزراء الأسبق خالد محفوظ بحاح، اليوم السبت على ذكرى الانقلاب الحوثي.

وكتب بحاح في منشور مقتضب له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - رصده "الخليج 365" - "٢١ سبتمبر ... حرب لَوْثة". Advertisements وتابع "يوم أن انقلب الحوثيون على الوطن بأسره وأكتوى بنارهم جميع أبناء الشعب". ومضى "صراع المصالح يدخل عامه الخامس بين مليشيا غاشمة وسلطة سياسية مهترئة". وأشار إلى أن "الجدوى من الرهان على حرب لَوْثة لامنتصر فيها .. الخسران فيها وطن". وتساءل بحاح "فهل تحين لحظة الإستفاقة ؟ أفلا تعقلون؟!" '

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