الاتحادات الرياضية بحضرموت تعلن تأييدها للمحافظ البحسني

السبت 21 سبتمبر 2019

البحسني

كتب الخليج 365-حضرموت

تواصل القطاعات الحكومية والخاصة تأييد قرارات محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني.



وفي هذا السياقن أعلنت القطاعات والاتحادات والفعاليات الرياضية بحضرموت اليوم عن تأييدها المطلق للمحافظ البحسني ومساندة القطاع الشبابي والرياضي لجهوده في خدمة المحافظة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاع الشبابي والرياضي.

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ورفعت الجماهير الرياضية الغفيرة عصر اليوم السبت خلال مباراة الشعب والتضامن بملعب الفقيد بارادم دالمكلا شعارات ويافطات مساندة للمحافظ، مؤكدة وقوفها الى جانبه ودعم توجهاته لتلبية وتحقيق مطالب أبناء المحافظة.

وكان البحسني قد اعلن في وقت سابق عن وقف عملية تصدير النفط الخام، احتجاجا على ما قال إنه "تنصل الحكومة من التزاماتها" تجاه المحافظة الواقعة شرقي البلاد.

وقال المحافظ: "وصلت باخرة في 17 من الشهر الجاري، لتحمل دفعة من النفط الخام، وأمرنا بإيقافها حتى نتفاهم مع الحكومة".

وأرجع البحسني قرار وقف تصدير النفط الخام إلى تجاهل الحكومة تحقيق مطالب المحافظة.