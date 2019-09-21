الحوثية تستحدث مواقع ومتارس جديدة لها شرق حيس بالحديدة 

السبت 21 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الحديدة - الخليج 365

يتواصل تصعيد المليشيات الحوثية ذراع إيران في اليمن على أكثر من صعيد وفي مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة غرب اليمن ، في إطار سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية السافرة للهدنة الأممية.



وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات استحدثت مواقع ومتارس جديدة لها شرق مديرية حيس ، في الوقت الذي رصدت تحركات لمجاميع مسلحة تابعة للمليشيا في تلك المواقع.

وأضافت المصادر أن هذا التصعيد الذي تقوم به المليشيات الحوثية تزامن مع قيام عناصر المليشيا بإستهداف مواقع القوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا وبالأسلحة القناصة.

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وماتت مليشيات الحوثي الإرهابية قصفت صباح اليوم مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بالقذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة المختلفة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شرق المديرية بمدافع الهاون والهاوزر وبقذائف B10 بشكل عنيف منذ ساعات الصباح الأولى.

وتضيف المصادر أن عناصر المليشيا فتحت نيران أسلحتها الثقيلة من عيار 23 على مواقع يتمركز فيها جنود القوات المشتركة ، كما استهدفت مواقع أخرى جنوب المديرية بالأسلحة المتوسطة من عيار 12.7 بالإضافة إلى عمليات قنص متقطعة قامت بها عناصر المليشيا.

يشار إلى أن مليشيات الحوثي قامت قبل أيام بشن هجوم عنيف على مواقع القوات المشتركة جنوب وشرق المديرية واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية والصاروخية