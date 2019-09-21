تفاصيل جريمة بشعة .. امرأة في صنعاء تقتل رجل بفأس وألقت بجثته للخارج

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السبت 21 سبتمبر 2019
صنعاء
كتب
الخليج 365-صنعاء
في جريمة قتل بشعة قامت امراة اربعينية في صنعاء بقتل رجل في منتصف العمر بفأس في منزله والقت بجثته الى خارج المنزل.
وقالت مصادر محلية في صنعاء أن امرأة من بیت الدباء أقدمت على قتل رجل بصحبة ابنھا في قریة عافش مدیریة بلاد الروس التابعه لمحافظة صنعاء.
وذكرت المصادر أن بنت الدباء طرقت باب منزل الضحیة واستأذنت زوجتھ بالدخول بعد أن فتحت لھا باب المنزل ببرأه وأخرجت المرأة فأس من تحت ملابسھا ودخلت المنزل بالقوة وانھالوا بالضرب على الخالدي وقتلھ وسحب جثتھ إلى خارج المنزل بعد قتلھ.
وكان الضحية یقوم بالاعتداء على منزل الدباء بشكل متكرر وھو مادفعھا إلى اصطحاب ابنھا والاعتداء على الخالدي وقتلھ. ھذا وتشھد المناطق الخاضعة تحت سیطرة الملیشیا الحوثیة إلى العدید من الجرائم بسبب اوضاع الناس المعیشیة التي باتت لاتطاق والانفلات الأمني المصاحب لذلك.
يذكر أن الحوثیین أفرجوا عن عدد كبیر من المجرمین مقابل التحشید والقتال في صفوفھا أغلبھم متھمین في قضایا قتل وسرق وعینت بعضھم مشرفین تابعین لھا .
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