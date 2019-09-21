مقتل قائد عسكري رفيع جراء قصف جوي للتحالف بحجة

السبت 21 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب حجة - الخليج 365

قتل قائد عسكري رفيع في مليشيا الحوثي بقصف شنته مقاتلات التحالف على مواقعها في محافظة حجة.



وذكرت مصادر عسكرية متطابقة، أن العميد محمد دغيش، أركان حرب محور محافظة البيضاء، قتل مع عدد من مرافقيه بغارة لطائرات التحالف في حجة.

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وأشارت إلى أن القيادي دغيش عيّن منذ شهرين في منصبه هذا بعد أن كان المسؤول الأمني لمليشيا الحوثي في البيضاء لأكثر من ثلاثة أعوام.

وشنت مقاتلات التحالف غارات جوية على مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي في المحافظة.

وبحسب المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة فقد استهدفت المقاتلات الحربية ثلاث عربات مسلحة وتجمعات للمليشيا في مواقع مختلفة بمديريتي عبس وحرض.

وشنت المقاتلات خمس غارات على مواقع متفرقة في المنطقة ذاتها.

يأتي ذلك تزامناً مع اعلان التحالف بدء عملية عسكرية شمال محافظة الحديدة.