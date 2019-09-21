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احتفال الحوثي بيوم الانقلاب يتحول الى اشتباكات مسلحة ومصادرنا تكشف ما حدث

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عدن - ياسمين التهامي - اندلعت صباح اليوم السبت اشتباكات مسلحة بين عناصر حوثية بسبب خلافات داخلية أثناء تحشيد الانقلابيين لتنظيم فعالية بمناسبة ذكرى انقلاب 21 سبتمبر المشؤوم -من وجهة نظر غالبية اليمنيين - في استاد مدينة إب الرياضي وسط المدينة .

مصادر محلية أكدت لمأرب برس أن الاشتباكات المسلحة دارت بين طرفين يتبعون المليشيات الحوثية الانقلابية تزعمتها قيادات ميدانية من مديرية القفر واخرى من مديرية الحشا (تتبع اداريا الضالع) ، فيما سادت حالة من الخوف نتيجة الاشتباكات. 

 

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وتعود أسباب الاشتباكات بحسب المصادر الى محاولة إدارة الفعالية عبر عناصر النجدة منع دخول المسلحين لساحة الفعالية وقوبل بالرفض والانقسام بين مسلحين من القفر وآخرين من الحشا.

 

وصادف اليوم السبت الذكرى الخامسة لانقلاب الحوثي على الدولة في اليمن وسقوط العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014.

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