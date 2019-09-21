قائد الثورة يبارك ثورة الـ21 من سبتمبر ويتوعد العدوان بالأشد فتكاً وإيلاماً

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

بثت قناة المسيرة قبل قليل، بياناً هاماً، لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة، لانتصار الثورة الشعبية المباركة، ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر

وفي البيان الذي استهله قائد الثورة بمباركة أبناء الشعب اليمني والمجاهدين، دعا السيد عبدالملك الحوثي، أبناء الشعب اليمني، إلى الاستمرار في تعزيز كلِّ عوامل الصمود والتعاون والحفاظ على وحدة الصف، والحذر من مكائد الأعداء في إثارة المشاكل الداخلية تحت مختلف العناوين.. ونؤكد على ضرورة الاستمرار في دعم الجبهات بالمال والسلاح والرجال..”

ووجه السيد القائد النصيحة لدول العدوان، بالتوقف عن عدوانهم والاعتبار بما قد وصلوا إليه من الفشل الذريع ولدرجةٍ بات من الواضحِ معها لكل العالم استحالةُ تحقيق الأهداف العدوانية وغير المشروعة بكسر إرادة الشعب اليمني والسيطرةِ عليه من جديد.

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وأكد أن من مصلحة تحالف العدوان الاستفادة من المبادرة التي قدَّمها رئيس المجلس السياسي الأعلى؛ إذ بوقف عدوانهم وقصفهم وحصارهم سيوقف الجيشُ واللجانُ الشعبية الضرباتِ التي يوجهها إلى العمق بالطائرات المسيَّرة والصاروخية.”

وأشار إلى أنه ومع مع استمرار القصف والحصار والعدوان فإن الضربات الأكثرَ إيلامًا والأشدَّ فتكًا والأكبر تأثيرًا ستصلُ إلى عمق مناطقهم وإلى أهم منشآتهم الاقتصادية والنفطية والحيوية، ولا خطوط حمراء في هذا السياق.. مع تأكيدنا على المواطنين في تلك المناطق بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن تلك المنشآت.”

وأضاف :”نؤكد على مواقفنا الثابتة والمبدئية تجاه قضايا أمتنا المصيرية والكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية جنبًا إلى جنبٍ مع أحرار الأمة في محور المقاومة بالتصدِّي للخطر الإسرائيلي ومناهضة الهيمنة الأمريكية والتصدِّي لكل المؤامرات الفتنوية والظالمة التي تستهدف أبناء الأمة الإسلامية، حيث تربطنا بهذا المحور الأُخوَّة الإسلامية والقضايا العادلة والمواقف الموحَّدة.”