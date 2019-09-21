الاكثر مشاهدة - إيران تحرج الحوثيين بهذا الإعلان وتتوعد باستخدامهم في مهمة قذرة .. وتكشف عن دولتين عربيتين تعرفان حقيقة الصراع القديم في اليمن قبل وجود الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تحرج الحوثيين بهذا الإعلان وتتوعد باستخدامهم في مهمة قذرة .. وتكشف عن دولتين عربيتين تعرفان حقيقة الصراع القديم في اليمن قبل وجود الإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد اللواء يحيى رحيم صفوي، مستشار الشؤون العسكرية للمرشد الإيراني علي خامنئي، الجمعة، برد "واسع النطاق" لإيران "من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي إذا تآمر الأمريكيون".

وقال صفوي إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية قوة لا تقهر، وإذا ما أراد الأمريكيون التآمر، فإن الشعب الإيراني سيرد عليهم من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

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وأضاف القائد الأسبق لقوات الحرس الثوري أن "الأمريكيين يعلمون أن قوة الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة حديثة الظهور متنامية وأن قوة أمريكا وحلفاءها آيلة إلى الأفول وأن سياساتهم تواجه الفشل أمام إيران".

ورأى صفوي أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران "فشلت"، فيما اعتبر أن "مشروع الشرق الأوسط الكبير، وكذلك صفقة القرن سيواجهان الفشل".

وقال مستشار خامنئي إن "استراتيجية الأمريكيين فشلت في أفغانستان والعراق. كما فشلت محاولتهم للإطاحة بحكومة الرئيس السوري بشار الأسد وإطلاق داعش وقتل الشيعة والسنة"، حسب ما أوردته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية.

وتساءل المستشار العسكري لخامنئي: "هل انتصرت السعودية الإمارات بعد 5 أعوام من قتل الشعب اليمني المظلوم وإغلاق جميع الطرق في الحديدة وعدن وعدم السماح بوصول الغذاء والدواء؟".

ورأى صفوى أن قيادة التحالف في اليمن لم تحقق أي إنجاز في هذه السنوات الخمس، مٌضيفا: "ليقرأ الحكماء في الدول العربية تاريخ اليمن وتضحياتهم، إنهم طردوا عدة آلاف من القوات المصرية التي احتلت اليمن. إن المصريين والسعوديين يعرفون تاريخ اليمن"، في إشارة إلى الحرب اليمنية في ستينيات القرن الماضي.

وساهم الهجوم على شركة أرامكو النفطية السعودية، السبت الماضي، في تفاقم التوتر في منطقة الخليج، وسط اتهامات لإيران بالوقوف وراء الضربات، وهو ما تنفيه إيران، بينما تبني الحوثيين مسؤولية تنفيذها.