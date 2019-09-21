شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعيين محافظ جديد للبنك .. : تعرف على السعر الذي وصل اليه الدولار والريال السعودي في كل من صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت العملات الأجنبية ارتفاعها مقابل الريال اليمني في تعاملاتها مساء اليوم السبت. وتشهد أسعار الصرف في اليمن، حالة عدم استقرار، في ظل عدم وجود معالجة حقيقة لضبط سعر استقرار العملة، رغم التغيرات التي طرأت على البنك المركزي اليمني، وآخر بالأمس قرار تعيينر محافظ جديد للبنك، وكذلك وزيراً للمالية: ورد للتو : صحيفة عكاظ السعودية تزف بشرى سارة للمغتربين والمقيمين في المملكة: إعفاء شامل من الرسوم لهذه الفئات من العمالة الوافدة Advertisements ​ ​​​​​​ ​​ وكانت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني مساء السبت الموافق 21 سبتمبر 2019م، على النحو التالي:- العملة الأجنبية سعر الشراء في عدن مقابل الريال سعر البيع في عدن مقابل الريال سعر الشراء في صنعاء مقابل الريال سعر البيع في صنعاء مقابل الريال الدولار الأمريكي 607 612 606 611 الريال السعودي 157 159 156 158 الدرهم الإماراتي 160 162 159 161



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - بعد تعيين محافظ جديد للبنك .. : تعرف على السعر الذي وصل اليه الدولار والريال السعودي في كل من صنعاء وعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.