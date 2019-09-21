شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفض بن سلمان مبادرة الحوثي .. حرائق متتالية تشتعل الآن في خزانات أرامكو السعودية (فيديوهات حية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : السعودية تنجح بجمع شمل الشرعية والانتقالي باتفاق نهائي.. وهذه أبرز بنوده قناة العربية السعودية تبث قبل قليل ’’أول فيديو’’ يكشف المتورطين في قصف أرامكو ..وهذا هو الدور الإماراتي بكل صراحة

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