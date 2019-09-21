سقط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، في مواجهات بينية بمدينة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر خاصة، لـ "يمن شباب نت"، إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين فصيلين حوثيين عقب المشاركة في حفل باهت للمليشيا في الاستاد الرياضي بمدينة إب، إحياءً لذكرى الانقلاب على الشرعية.



وتشير المصادر إلى سقوط أربعة قتلى وعدد من الجرحى في الاشتباكات التي اندلعت ولم يعرف بعد أسباب اندلاعها حتى اللحظة.



وأضافت المصادر أن مسلحين حوثيين من مديرية القفر وفصي لآخر اشتبكوا في محيط الاستاد الرياضي واستخدموا أسلحة متوسطة وخفيفة .



وخلال الفترة الماضية تصاعدت موجة الصراعات المسلحة بين فصائل حوثية لأسباب تتعلق بالنفوذ والاتاوات المالية .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى في اشتباكات بين فصائل حوثية بمدينة إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.