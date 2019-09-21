الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة 

السبت 21 سبتمبر 2019

قصف مواقع القوات المشتركة فى التحيتا

كتب الحديدة - الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية صباح اليوم مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بالقذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة المختلفة.

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وقالت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شرق المديرية بمدافع الهاون والهاوزر وبقذائف B10 بشكل عنيف منذ ساعات الصباح الأولى.

وتضيف المصادر أن عناصر المليشيا فتحت نيران أسلحتها الثقيلة من عيار 23 على مواقع يتمركز فيها جنود القوات المشتركة ، كما استهدفت مواقع أخرى جنوب المديرية بالأسلحة المتوسطة من عيار 12.7 بالإضافة إلى عمليات قنص متقطعة قامت بها عناصر المليشيا.

يشار إلى أن مليشيات الحوثي قامت قبل أيام بشن هجوم عنيف على مواقع القوات المشتركة جنوب وشرق المديرية واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية والصاروخية.