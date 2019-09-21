في خرق مستمر للهدنة.. مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات إلى جنوب الحديدة

السبت 21 سبتمبر 2019

تعزيزات ميليشيات الحوثي

كتب الخليج 365 ـ متابعات

دفعت مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم السبت، أيلول 21، 2019، بتعزيزات جديدة باتجاه جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.



وبحسب موقع الجيش، فقد رصدت قوات الجيش الوطني، صباح اليوم، تحركات لمجاميع تابعة لمليشيا الحوثي، وأعداد من آلياتها القتالية، صوب مديرية الدريهمي.

إلى ذلك، قصفت مليشيا الحوثي المتمردة، بالأسلحة الرشاشة، مواقع لقوات الجيش الوطني، شرقي المديرية ذاتها.

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وكانت مليشيا الحوثي، قصفت، مساء أمس، بقذائف الهاون، مواقع قوات الشرعية في منطقة الجبلية، بمديرية التحتيا جنوبي المحافظة.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، استهداف مواقع الجيش الوطني، في محافظة الحديدة ، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

وتحاول المليشيا حشد مقاتلين من محافظات مجاورة تحت غطاء الدعوة لوقفات احتجاجية قبلية بزعم رفض حصار مديرية الدريهمي.

ومنذ الإعلان عن اتفاق السويد قبل الشهر، لم تلتزم المليشيا بأي من بنوده، سواء المتعلقة بوقف إطلاق النار أو تبادل الأسرى.