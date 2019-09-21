شبوة..  بدء دورة تدريبية حول رعاية وحماية الأطفال المستضعفين

السبت 21 سبتمبر 2019

رئيسة جمعية تنمية المرأة بشبوة فاطمة فرج

كتب الخليج 365 ـ متابعات

بدأت في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، اليوم السبت، دورة تدريبية حول توسيع نظام إدارة الحالة للأطفال المستضعفين في مديريات شبوة، ينظمها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في شبوة بتمويل من منظمة اليونيسيف.

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وبحسب وكالة "سبأ" تهدف الدورة على مدى 11 يوما إلى إكساب 38 متدربا من مديريات حبان والروضة وجردان وعرماء ومرخة السفلى، المعارف والخبرات العملية اللازمة بدور ومهام مؤسسات وخدمات الرعاية الاجتماعية وحقوق الطفل وإحتياجاته الإنسانية وفئات الأطفال المحتاجين إلى الرعاية والحماية، وكذا التعريف بنظام إدارة الحالة وقدرات ومهارات الاخصائيين الاجتماعيين في هذا الجانب وغيرها من المعارف والخبرات ذات الصلة.

ولفت مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة شبوة عبدالحق صالح، ورئيسة جمعية تنمية المرأة بشبوة فاطمة فرج، إلى الأهمية الكبيرة التي تكتسبها هذه الأنشطة التدريبية في رعاية وحماية الأطفال المستضعفين وتربيتهم التربية السلوكية الصحيحة والسليمة التي تجنبهم مخاطر الإنزلاق في السلوكيات السيئة والسلبية المدمرة لحياتهم ومستقبلهم.

وأثنى على الدور الداعم الذي تلعبه منظمة اليونيسيف في هذا الجانب، داعيان المتدربين للاستفادة المثلى من المعارف والمهارات العملية المقدمة لهم، والعمل على تطبيقها الفاعل في الواقع الميداني لضمان توفير الرعاية والحماية اللازمة للأطفال المستضعفين في محافظة شبوة.