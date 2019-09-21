على مدى 3 أيام.. "الغد المشرق" تشارك المملكة أفراحها الوطنية ببرامج متنوعة

السبت 21 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ عدن

خصصت قناة "الغد المشرق" باقة من الأغاني والفواصل والتقارير والوثائقيات والبرامج الوطنية وغيرها لاحتفال المملكة العربية السعودية بيومها الوطني.

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ومنذ صباح يوم السبت 21_سبتمبر_2019م وعلى مدى ثلاثة ايام شاركت وتشارك القناة التلفزيونية الاشقاء في المملكة العربية السعودية افراحهم ب #اليوم_الوطني_السعودي89 الذي تحتفل به السعودية هذه الايام .

وذكر الاستاذ طارق الشميري مدير البرامج في القناة أن الغد المشرق، وهي القناة الاكثر مشاهدة في اليمن حسب الدراسات والاستطلاعات الاخيرة ، قد خصصت وعلى مدى ثلاثة ايام متتالية باقة من الاغاني والفواصل والتقارير والوثائقيات والبرامج الوطنية الخاصة بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف أنه أنها قد خصصت أيضا هاشتاق #اليوم_الوطني_السعودي كهاشتاق معتمد على شاشة القناة خلال بثها المتواصل على مدى الثلاثة ايام مشاركة للسعودية افراحها وشكراً وتقديراً للسعودية حكومة وشعب على مواقفها واهميتها الكبيرة للشعوب العربية والاسلامية.

وتحتفل السعودية بيومها الوطني الـ89 في ظل إنجازات غير مسبوقة على أكثر من صعيد.