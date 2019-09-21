وكالة:  مليشيات الحوثي تحول أموال الدولة المنهوبة إلى عقارات

السبت 21 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكدت مصادر اقتصادية قيام مليشيات الحوثي بتحويل الأموال التي تنهبها من موارد الدولة إلى عقارات، خاصة أنها تخشى إيداعها في البنوك أو اكتنازها في البيوت.

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ونقلت وكالة "خبر" عن تلك المصادر قولها، إن المليشيات تتسابق في استثمار معظم الأموال المنهوبة في العديد من القطاعات أهمها العقاري والخدمي والمصرفي وتجارة الوقود والأدوية.

ولفتت إلى أن المليشيا تجني من وراء تلك الاستثمارات أرباحاً طائلة بعد تحييد القطاع الخاص الحقيقي وتمزيقه واستئثارها بالسوق لصالح شركاتها على حساب أسماء تجارية كبيرة في السوق اليمنية.

وعمدت المليشيات الحوثية، منذ سيطرتها على الدولة، بقوة السلاح، إلى نهب وإفراغ خزائن المؤسسات الحكومية وعلى رأسها البنك المركزي اليمني وعدد من البنوك الخاصة ومؤسسات التأمينات الاجتماعية.

إلى جانب ذلك، اقتحمت وداهمت عدداً من شركات القطاع الخاص وأممت ممتلكاتها، إضافة إلى مساعيها المحمومة لنهب أراضي وعقارات الدولة لتضخيم ثرواتها.. واستحدثت عدداً من الشركات الجديدة لغسل أموالها المنهوبة.