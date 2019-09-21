عدن - ياسمين التهامي - عاجل : اندلاع حرائق ضخمة في جدة "شاهد"

2019/09/21 الساعة 06:54 مساءً

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، عن اندلاع حريق في عدد من المركبات في حي المنارات بمحافظة جدة.

وفي السياق نفسه، أكدت الإمارة من خلال بيان للمركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، أنه لا تزال الفرق في الموقع لإنهاء الحالة.