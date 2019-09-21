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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مستشار وزير الخارجية اليمني يدلي بتصريح خطير بعد طردة من السعودية "شاهد"
كشف المستشار بوزارة الخارجية اليمنية الاستاذ مطهر عنان بأنه غادر السعودية اليوم السبت بحسب طلب من وزارة الخارجية دون ان يحدد ايهما اليمنية ام السعودية.
وقال بن عنان في تغريدة مقتضبة ومبهمة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر”:غادرت بناءً على طلب وزارة الخارجية .
ولم يشير بن عنان عن سبب مغادرته السعودية او وجهته القادمة، الا انه وعد متابعيه في تغريدة اخري بانه سيظل يخدمهم ويخدم الوطن من اي مكان.
وتداولت وسائل اعلامية محلية اليوم السبت بأن طرد بن عنان من السعودية جاء بعد اسائته لقيادة التحالف ولم يتسنى ل"أبابيل نت" صحة هذه المعلومات كون حسابات بن عنان في مواقع التواصل الاجتماعي خالية من اي إساءة لقيادة التحالف العربي.
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