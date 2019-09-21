شكرا لبحثكم عن خبر المركزي اليمني : ليس للمحافظ الفضلي حسابات في مواقع التواصل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - *المركز الإعلامي للبنك المركزي ينفي وجود أي حساب لمحافظ البنك بمواقع التواصل الاجتماعي.*

أكد المركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني، عدم وجود أي حساب رسمي، أو شخصي، لمحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور أحمد عُبيد الفضلي، على شبكات التواصل الإجتماعي.

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ونوه المركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني، في بلاغ صحفي نُشر على حساب البنك المركزي اليمني بموقع 《فيس بوك》بأن أي حساب يظهر بإسم محافظ البنك الدكتور أحمد عبيد الفضلي، هو حساب مزور.

وأهاب البلاغ، بجميع وسائل الإعلام والصحفيين بعدم التعامل مع تلك الحسابات المزورة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة.

وأكد المركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني، في بلاغه الصحفي، حق البنك المركزي اليمني، ومحافظ البنك في إتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ينتحل شخصية المحافظ.