تدشين منحة مشروع إنارة الصالة الرياضية المغلقة في أبين 

السبت 21 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب أبين - الخليج 365

دشنت مبادرة مجلس السلام صباح يوم السبت في مديرية زنجبار عاصمة محافظة أبين منحة مشروع إنارة الصالة الرياضية المغلقة بالطاقة الشمسية وتاتي المنحة ضمن آليات السلام الممول من منظمة سيفرورلد عبر مؤسسة الف باء مدنية وتعايش.



ووفق متابعة "الخليج 365"، تمت أعمال التركيب من قبل فريق هندسي مختص بقيادة المهندس عباد جوبان ومحسن فؤاد عميران ، بدء العمل بوتيرة عالية بتركيب مجسمات الطاقة بعدد 20 كشافة نوع LED قوة 100 وات , حيث تم تركيب عدد من الكشافات من الجهة الجنوبية وثم الجهة الشمالية والغربية وسيتم اسقاط مجسمات الطاقة الشمسية من سقف الصالة على حوض اللعب كي تكون الاضائة قوية ومركزة كون اضائة الطاقة الشمسية تختلف عن اضائة الكهرباء من حيث القوة.

Advertisements

ويبذل فريق مبادرة مجلس السلام جهود جبارة لإنجاح المشروع من خلال توفير كل المتطلبات وتذليل الصعاب التي واجهت عملية التركيب ومنها العلو الشاهق لسقف الصالة الرياضية الا ان العزيمة والإصرار وحب العمل لتأدية خدمة مجتمعية متكاملة وناجحة لابناء المحافظة.

وذلك لإستمرار الانشطة الليلية التي تحتضنها الصالة الرياضية المغلقة.

ويعتبر تركيب مجسمات الإنارة هو أول خطوات إعادة الحياة في الصالة الرياضية وخاصة مع تكرار إنطفاء لتيار الكهربائي .

حضر تدشين المنحة مدير الصالة الرياضية احمد ناصر عوض و الاستاذ علي ابراهيم عضو مبادرة مجلس السلام والاستاذ فهمي احمد اسماعيل رئيس اللجنة المجتمعية وعضو اللجنة الاستشارية في المشروع.