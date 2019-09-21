الجوف.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في المتون

السبت 21 سبتمبر 2019

الجيش الوطني

كتب الخليج 365 ـ الجوف

صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم السبت، أيلول 21، 2019، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.



وقالت مصادر ميدانية إن مسلحي المليشيا شنوا هجوما مباغتا على مواقع قوات الشرعية قرب المجمع الحكومي في مديرية المتون بالمحافظة.

وذكرت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت إثر الهجوم الحوثي واستمرت لساعات.

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وأكدت المصادر أن قتلى وجرحى من المليشيا سقطوا خلال المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

ولفتت المصادر إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف أعقب المواجهات.

وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ بداية الحرب، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والمتمردين.

ويتقاسم الطرفان السيطرة على المحافظة التي تزيد مساحتها عن 40 ألف كيلو متر مربع.

وتعد الجوف من أوائل المحافظات التي توغلت فيها المليشيا لقربها من محافظة صعدة التي تعد المعقل الأول للمليشيا.