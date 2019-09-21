اختناق مروري في العاصمة صنعاء بعد إغلاق المليشيا شوارع رئيسية

السبت 21 سبتمبر 2019

اختناق مروري

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

قالت سكان إن مليشيا الحوثي أقدمت على إغلاق، طرق رئيسة في العاصمة صنعاء.



وبحسب السكان فقد أغلقت المليشيات الحوثية خط الزبيري المؤدي إلى باب اليمن، حيث مكان الاحتفال بذكرى انقلابها على الحكومة الشرعية.

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وأضافوا أن المليشيات أغلقت سائلة صنعاء القديمة وشارع تعز المؤديين إلى باب اليمن.

ولفتوا إلى أن إغلاق الشوارع المذكورة تسبب في تعطيل أعمال المواطنين، بالإضافة إلى التسبب باختناق وزحام كبير للسيارات في الشوارع.

وبررت المليشيات الحوثية قطع الشوارع الرئيسية بذريعة إقامتها مسيرة لأنصارها، عصر السبت (اليوم) في ساحة باب اليمن بمناسبة الذكرى الخامسة لانقلابها على السلطة الموافق 21 سبتمبر من كل عام.

وكانت المليشيا قد ألزمت خطباء الجوامع وعقال الحارات ومدراء المدارس ومديريات أمانة العاصمة بحشد المواطنين والطلاب إلى باب اليمن حيث يقام الاحتفال.