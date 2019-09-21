حشود وتجمعات حوثية صوب الدريهمي جنوب الحديدة 

السبت 21 سبتمبر 2019

حوثيين

كتب الحديدة - الخليج 365

عاودت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تصعيدها وحشد قواتها صوب مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.



وذكرت مصادر عسكرية، أنها رصدت حشودا وتجمعات تابعة للمليشيات الحوثية في الدريهمي منذ ساعات الصباح الأولى وحتى ساعات الظهيرة لهذا اليوم السبت.

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وتزامن استقدام المليشيات للحشود مع عمليات قصف واستهداف واسعة شنتها المليشيا على مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي بالقذائف والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

ويأتي هذا في إطار سلسلة الخروقات اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة ، حيث استتدفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

مصادر عسكرية في التحيتا أفادت أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شرق المديرية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 ، وفي الشمال من المديرية تعرضت المواقع للقصف بمدفعية الهاوزر وبقذائف B10

وفي ذات السياق استهدفت المليشيات الحوثية ذراع إيران في اليمن مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بالأسلحة المختلفة، حيث تعرضت مواقع تمركز جنود القوات المشتركة بسلاح البرجنيف وبالأسلحة القناصة.

وصعدت المليشيات الحوثية من انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية ، حيث ارتكبت آلاف الخروقات في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة ، منذ الإعلان عن بدء سريان الهدنة الأممية في 18 ديسمبر 2018 والتي ترعاها الأمم المتحدة في إطار عملية السلام بمحافظة الحديدة.