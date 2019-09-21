قتلى حوثيون بعملية للجيش الوطني وقصف للتحالف في محافظة صعدة

السبت 21 سبتمبر 2019

المقاومة

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

قتل سبعة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعوم إيرانيًا، في عملية خاطفة لقوات الجيش الوطني، في مديرية الصفراء، محافظة صعدة، شمالي البلاد.



وذكرت مصادر عسكرية، أن قوات الجيش نفذ عملية مباغتة على تعزيزات المليشيا بجبهة الرزامات، كانت في طريقها الى جبال "الغربة والجربة" المحاصرة من قوات لواء حرب واحد.

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وأضافت المصادر ان العملية التي نفذت في وقت متأخر من مساء أمس أسفرت عن مقتل ٧ عناصر من مليشيا الانقلاب وإصابة عدد كبير منهم واستعادة أسلحة تركها الفارين بعد هروبهم .

وأكدت المصادر جاهزية قوات الجيش بكافة تشكيلاته للهجوم والتصدي لكافة العمليات الحربية التي يحاول عناصر المليشيا الانقلابية القيام بها.

إلى ذلك، لقي القيادي البارز في المليشيات الحوثية الملقب( أبو ثابت) مصرعه مع عدد من مرافقيه بغارة لطيران التحالف في محافظة صعدة شمال البلاد.

وبحسب مصادر إعلامية فإن القائد الحوثي الذي لقي مصرعه يُدعى محمد عبده دغيش ويلقب ب(أبي ثابت) وقد تم تعيينه مؤخرا أركان حرب المنطقة العسكرية الرابعة التابعة للحوثيين في صعدة.

ولم تحدد المصادر منطقة مقتل القيادي الحوثي في المحافظة.