ماذا قال قرقاش عن الذكرى الخامسة للانقلاب الحوثي؟ 

السبت 21 سبتمبر 2019

قرقاش

كتب صنعاء - الخليج 365

علق وزير الشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، السبت، على الذكرى الخامسة للانقلاب الحوثي.



وكتب الدكتور قرقاش في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "الذكرى الخامسة للانقلاب الحوثي على الدولة والشعب اليمني الشقيق حزينة".

وتابع "تقويض بناء الدولة المستندة إلى الحوار اليمني والمعاناة الإنسانية حصيلة هذا الانقلاب".

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وأضاف" واليوم لا بد من إعادة توحيد الصفوف ضد الحوثي بعد أن تأكد خطره على المشهد الداخلي وعلى الاستقرار الإقليمي".

وفي موضوع آخر قال قرقاش "حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا".

وبين أن "منصات الإعلام الموجه والمدعوم يقابلها دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساتها".

ومضى "مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يوميا والواقع غير الذي يروج له هذا الإعلام الحزبي الممول خارجيا".

وكان قد كتب قرقاش انه"في ظل نظام دولي متقلب وأجواء إقليمية ملبدة بالغيوم، يبرز حرص دولة الإمارات على أولوية الدبلوماسية والعمل مع الأشقاء والأصدقاء نحو صيانة السلم والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة وأمن الطاقة من خلال العمل المشترك وهو ما يمثل توجهنا في هذا التجمع الدولي الحاشد".

وذكر قائلا "يترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وفد وزاري ودبلوماسي كبير في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، المشاركة الفعالة للدبلوماسية الاماراتية في هذا التجمع الدولي تقليد راسخ ومنصة مهمة للتواصل بشأن توجهات الدولة وسياساتها".