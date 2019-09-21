شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. صحفي مصري يستشهد بموت الرياضي اليمني ”هلال الحاج” على الأوضاع في مصر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وصف صحفي مصري، وفاة الرياضي اليمني في لعبة للكونغ فو هلال الحاج، الذي مات غريقاً في سواحل أسبانيا، كعنوان واضح لضياع الوطن.
وقال الصحفي في جريدة الإهرام المصرية “Goda Abouelnour” في منشور مرفقاً به صورة اللآعب اليمني، على حسابه بالفيسبوك، تابعه المشهد اليمني: “عندما يضيع الوطن .. هذه صورة البطل اليمني الأولمبي لرياضة “الووشو كونغ فو” #هلال_الحاج والذي رفع إسم اليمن عالياً في الكثير من المحافل الدولية لرياضة الووشو كونغ فو، الذي توفي غرقاً في مياة المحيط الأطلسي أثناء محاولته للهجرة إلى أسبانيا”.
ويأتي هذا الإستشهاد بقصة وفاة الرياضي اليمني، كتحذير للشعب المصري الذي خرج بالأمس في مظاهرات للمطالبة برحيل “السيسي”، ووجد الصحفي في هذه القصة أبلغ تعبير على ضياع الوطن وما يمكن أن يحدث لمواطنيه.
وأضاف الصحفي المصري، “جثة اللاعب تم استلامها من قبل السفارة اليمنية في اسبانيا”.
واختتم منشوره بالدعوة لمصر وجيشها قائلاً: “اللهم احفظ مصر واحفظ جيشها”
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