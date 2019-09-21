شكرا لقرائتكم خبر عن باسندوه: نكبة 21 سبتمبر الحوثية إنقلاب على أحلام اليمنيين ومستقبلهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشارت الناشطة الحقوقية وسام باسندوة ان نكبة 21 سبتمبر كانت انقلابا على احلام اليمنيين وامالهم ومستقبلهم .

وقالت باسندوة ان ثورة جماعة الحوثي في 21 سبتمبر وانقلابها على مؤسسات الدولة كانت انقلاب على مستقبل اليمنيين وبدء الموت والقتل والتشرد والتقسيم والانهيار وتدويل لدنا .

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وأشارت باسندوة ان الحوثيون المسئول الاول والوحيد عن كل هذا واكثر والتاريخ لن ينسى واليمنيون لن يغفروا بحسب قوله .

وفي تغريدة اخرى قالت بانسدوة انها تحدثت بمجلس حقوق الانسان بجنيف عن جريمة الألغام التي تزرعها الميليشيا الحوثية وسخط جموع الشعب اليمني من الدعم الذي قدمه برنامج الامم المتحدة الانمائي للحوثيين في مجال نزع الألغام مما يعني استخدام هذه المساعدات في زراعة المزيد من الألغام وقتل المزيد من اليمنيين.