الاكثر مشاهدة - ورد للتو : الامارات تفاجئ الجميع وتوجه دعوة جديدة لجميع اليمنيين ..لن تصدق ماورد فيها

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : الامارات تفاجئ الجميع وتوجه دعوة جديدة لجميع اليمنيين ..لن تصدق ماورد فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف الإمارات الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة في اليمن، بالشيء المحزن، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة للإنقلاب. وقال وزير الشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش: “الذكرى الخامسة للانقلاب الحوثي على الدولة والشعب اليمني الشقيق حزينة، تقويض بناء الدولة المستندة إلى الحوار اليمني والمعاناة الإنسانية حصيلة هذا الانقلاب”. خلافًا لما تداولته وسائل الإعلام من قبل .. الكشف عن مكان دفن الرئيس الراحل .. ودور دولة خليجية في الأمر Advertisements ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​ ودعا قرقاش لضرورة توحيد الصفوف لمواجهة الحوثي قائلاً: “اليوم لا بد من إعادة توحيد الصفوف ضد الحوثي بعد أن تأكد خطره على المشهد الداخلي وعلى الاستقرار الإقليمي”.

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