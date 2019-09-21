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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مالذي يحدث ...البدء بنشر قوات عسكرية أمريكية بالسعودية ...ووزارة الدفاع السعودية تستدعي كافة المنتسبين...والبنتاجون تعلن عن ماسيحدث في الايام القادمة "شاهد"

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، إرسال قوات عسكرية لتعزيز الدفاعات في المملكة العربية السعودية بعد الهجمات التي تعرضت لها شركة أرامكو العالمية. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون) إن عملية نشر القوات ستتضمن عددا متواضعا من الجنود لن يصل إلى آلاف وستكون ذات طبيعة دفاعية بصفة أساسية، وفقا لوكالة رويترز العالمية. Advertisements وذكر البنتاجون بشكل مفصل خطط التعجيل بتسليم معدات دفاعية لكل من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت إيران وراء الهجمات التي تعرضت لها منشأتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو العالمية. كما أعلنت مليشيا الحوثي مسؤوليتها عن الهجمات على أرامكو، مضيفتا مزيدا من الضربات إذا لم تتوقف ضربات الطيران السعودي في اليمن.

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