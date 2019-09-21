شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ناشط سعودي يستفز فيصل القاسم بتعليق مثير .. والأخير يعترف أنا لست مسلمًا وهذه ديانتي الحقيقية وأفتخر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اندلعت مشادة قوية بين الإعلامي السوري فيصل القاسم وناشط سعودي.

بدأت المشادة حين كتب "القاسم" تغريدة قال فيها: "نصف الشعب الإيراني يرزح تحت خط الفقر منذ عقود، وعندما اشتكى قليلاً ٢٠٠٩ سحقه الحرس الثوري بنفس الطريقة التي وصفها لبشار الأسد في سوريا،لهذا إذا كنتم تعتقدون أن النظام الإيراني سيتأثر بجوع وإفقار الإيرانيين، انسوا،هذا النظام كحليفه السوري مستعد أن يضحي بالشعب الإيراني مقابل السلطة".

و علق ناشط سعودي اسمه عبدالله الجابر على تغريدة "القاسم" قائلا: "سبحان الله كم يجيك من لعن يالدرزي على قولتك بربك عمرك صليت او صمت ياقذر والدرزي والايراني شكل واحد يجتمعون في المتعة".

وعاد "القاسم" و رد عليه قائلا: "أنا يا عبد الله الجابر درزي ومازلت درزياً، لكن المشكلة عندكم، حيث كنتم وهابيين، فقضى بن سلمان على شيوخكم وسجن علماءكم، وهيئة الأمر بالمعروف صارت هيئة الرقص والنقص، وصارت الكاسيات العاريات يقمن الحفلات في مكة، وغدت المراقص قبلتكم، وصرتم تصفقون لنيكي ميناج وماريا كاري قدس الله سرها".

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