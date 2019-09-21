شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن إعلان إباحي لشركة سعودية يثير ضجة كبرى في المملكة ودعوات لمقاطعة ‘‘ندى’’ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أثار مقطع فيديو إعلاني لشركة تصنيع منتجات ألبان في السعودية غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات متزايدة لمقاطعة منتجات الشركة.

واستفز المقطع الإعلاني، الذي نشرته الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مشاعر السعوديين، منتقدين محتوى الإعلان الذي وصفه البعض بانه يحمل معاني إباحية، فيما وصفه آخرون بـ"الاستفزازي والمحارب لثوابت الدين".

ودشن مغردون سعوديون هاشتاج باسم، #مقاطعة_منتجات_ألبان_ندى"، طالبوا فيه بمقطاعة كافة منتجات الشركة على خلفية "الإعلان المسيء".

وبعد حالة الغضب العارم ودعوات المقاطعة، أعلنت شركة ”ندى“ السعودية للألبان، حذفها للإعلان، وقالت الشركة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني: ”إنها تأسف للالتباس الذي حصل بسبب تغريدة اليوم الوطني وبناءً عليه تم حذف الفيديو“.

وأضافت الشركة في بيانها، ”أنها تقف مع الثوابت الشرعية واللحمة الوطنية بين كافة شرائح المجتمع، وتفخر بماضي وحاضر الوطن“، مؤكدةً ”اعتزازها بخدمة المملكة واحترامها لكافة الآراء“.

وتضمن الإعلان الترويجي للشركة الذي تم حذفه، عبارات متقطعة، بينها (الأغاني حرام، وقيادة المرأة للسيارة حرام، ودعوات لحفلات غنائية وعمل المرأة والاختلاط حرام) مترافقًا مع سكب اللبن في الإناء، وذلك تحت عبارة (مهما كان توجهنا، ومهما اختلفت آراؤنا.. يجمعنا وطن واحد، ونستظل براية واحدة).

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للأسف تحولت #هيئة_الترفيه مطية لكل من يريد الاستهزاء والسخرية بأحكام الشريعة الاسلامية.

ندى حالة واحدة من هذه الظاهرة.