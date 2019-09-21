الجبير:  هجوم أرامكو تم بأسلحة إيرانية ولم يكن من اليمن

السبت 21 سبتمبر 2019

الجبير

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في المملكة العربية السعودية عادل الجبير، إن المملكة تحمّل إيران العمل الإجرامي المتمثل بالهجوم على خريص.



وأضاف الجبير، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أيلول 21، 2019: إن هجوم أرامكو تم بأسلحة إيرانية.

وأضاف وزير الدولة للشئون الخارجية: نحن على يقين بأن الهجوم لم يأت من اليمن وإنما من شمال المملكة.

وتابع الجبير: تم استهداف المملكة بأكثر من 260 صاروخا باليستيا و 150 مسيرة كلها إيرانية الصنع.

وأكد الجبير أن المملكة لم تطلق صاروخا أو طائرة مسيرة أو حتى رصاصة باتجاه إيران.

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ودعا العالم إلى وضع حد للسياسات الإيرانية المزعزعة للأمن والاستقرار.

وقال: ينبغي على العالم العمل على عزل إيران بسبب دعمها للإرهاب.

وأشار إلى أن إيران تسعى لاستغلال الوضع الحالي لممارسة سلوكها العدواني.

ولفت الجبير إلى أن المملكة ستبذل كل الجهود للحفاظ على أمن البلاد.

وأضاف: سنتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هجوم أرامكو بعد انتهاء التحقيقات.