أبرز تعليقات اليمنيين على نكبة 21 سبتمبر

السبت 21 سبتمبر 2019

حوثي

كتب الخليج 365 ـ متابعة خاصة:

في مثل هذا اليوم قبل خمس سنين شهدت اليمن أسوأ أحداثها، والمتمثل بانقلاب مليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية التي جاءت إثر اتفاق سياسي برعاية إقليمية ودولية.



ويتذكر كثير من اليمنيين هذا اليوم بكثير من الألم والحسرة، بعد أن شردتهم الحرب وأرهقتهم ظروف الحياة.

ويرصد "الخليج 365" أبرز تعليقات اليمنيين على هذه الذكرى في هذه المادة:

النكبة الأسوأ

في السياق، يقول الباحث والكاتب محمد عزان: لم تكن #نكبة_21_سبتمبر هي النكبة الوحيدة التي تعرض لها اليمن في العَقْد الأخير؛ ولكنها كانت الأشد فتكاً والأسوأ أثراً والأكثر تدميراً لقِيَم الحياة والعيش المشترك.

ويضيف عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: منذ أيامها الأولى اتجهت هذه النكبة نحو إرهاب الفُرقاء السياسيين، فاحتلت مقرات الأحزاب وحاصرت منازل قادتها ولاحقت نشطاءها، وصادرت وسائل الإعلام، وبذلك دشّنت مرحلة استبداد سياسي لا يقبل بشريك (يملك أمره)، ولا مكان فيه - حتى - للرأي الآخر، فضلاً عن الرأي المخالف.

ويتابع: هذه النكبة قائمة في الأساس على نظرية (الولاية) وهي نظرية طائفية، لم تعد صالحة لعصر الرُّشد السياسي. وفي سبيلها هيمن الحوثيون على المؤسسات الدينية وفرضوا مزاجهم المذهبي على كل شيء، وصادروا خيارات الناس، وقَتَلوا تَنَوّع المجتمع، وبذلك أشعلوا نيران الكراهية والأحقاد.

للحذف

ويقول الكاتب والصحافي نبيل سبيع إن هذا اليوم باختصار هو:

هذا اليوم ليس واحد وعشرين سبتمبر:

هذا اليوم واحد وعشرين غلطة،

وواحد وعشرين مصيبة،

وواحد وعشرين نكسة،

وواحد وعشرين نكبة،

وواحد وعشرين كارثة،

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وواحد وعشرين تفاهة،

وواحد وعشرين خيانة،

وواحد وعشرين بالوعة.

ويضيف: هذا اليوم أسوأ يوم في تاريخ اليمن منذ مئات السنين. ليت بعض الأيام تُحْذَف من حياة الناس وتاريخ الشعوب.

عاشوراء اليمنيين

وكتب الناشط أبو عز الدين الشميري: 21 سبتمبر هو "عاشوراء" اليمنيين، فيه فقدوا دولتهم ووحدتهم وكيانهم الوطني وسلمهم الاجتماعي.

وقال: إنه تاريخ انهيار السد المعاصر، لم نتمزق منذ انهيار السد، كما تمزقنا في 21 سبتمبر.

أرقام مرعبة

الناشط رشاد الصوفي استعرض جزءا مما حل باليمن بعد هذا التاريخ:

19 مليون شخص في اليمن يفتقرون لسبل الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، وخدمات الصرف الصحي،

•افتقار 19.7 مليوناً آخرين للرعاية الصحية الكافية".

•تفشي أمراض الدفتيريا والحصبة وحمى الضنك

•نشوء أكبر تفشي للكوليرا في التاريخ الحديث.

منطقة نفوذ إيرانية

وكتب الصحافي المؤتمري كامل الخوداني: عمل الحوثيون بعد هذا التاريخ بكل جهد لتحويل اليمن لمنطقة نفوذ إيرانية لاستهداف المنطقة وسعوا لطمس الهوية والثقافة الدينية والاجتماعية اليمنية واستبدالها بالثقافة الايرانية.

ولفت إلى أنهم وسخروا مؤسسات الدولة لخدمة مشروعهم مستهدفين كل من يعارضهم بالقتل والسجن والتشريد.