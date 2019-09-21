ننشر نص كلمة البحسني أثناء الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي اليوم.. فيديو

السبت 21 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365

عقد المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت اليوم السبت اجتماعاً استثنائياً موسعاً له برئاسة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس المكتب اللواء الركن فرج سالمين البحسني وبحضور وكيل أول المحافظة الشيخ عمرو علي بن حبريش ووكلاء المحافظة والمستشارين ومديري المكاتب التنفيذية ومديري المديريات والقيادات العسكرية والأمنية وغرفة تجارة وصناعة حضرموت .



وجاء انعقاد الاجتماع الاستثنائي للمكتب تلبية لطلب أعضاء المكتب بالإنعقاد للوقوف أمام الوضع الحالي ومساندة جهود محافظ المحافظة والوقوف الى جانبه في هذه المرحلة الصعبة ودعم جهوده لتلبية متطلبات واحتياجات أبناء حضرموت.

وفي بداية الاجتماع، شكر المحافظ البحسني تفاعل أعضاء المكتب ووقوفهم الى جانب قيادة سلطتهم المحلية خاصة في هذه الأوضاع الصعبة .

ووضع المحافظ الحضور أمام مستجدات وتطورات الأوضاع ، وأكد : "قلنا مراراً وتكراراً أننا لن نكون إلا مع مواطنينا والى جانبهم لنيل مطالبهم المشروعة ، واليوم حضرموت تشهد إجماعاً لا سابق له لم يأتي من فراغ ، بل جاء في سياق الثقة بين المواطن وقيادته التي حملت على عاتقها قضاياه واحتياجاته الأساسية" .

وتابع المحافظ : "تبنينا الكثير من القضايا واحتياجات أبناء المحافظة وفي مقدمتها ثلاثة قضايا مهمة وهي دفع مرتبات الجنود والصف والضباط المتوقفة لأكثر من ثلاثة أشهر واستمرارها بانتظام والذين يسهرون لحماية أمن المواطن والوطن ، ودفع حصة حضرموت من مبيعات النفط المتوقفة لأشهر وكذا مبالغ محروقات الكهرباء ، وقد طرقنا كل الأبواب الرسمية للحكومة وتم التفاعل بإصدار توجيهات لكنها لم تترجم على الواقع ، وأمام التزاماتنا الملحّة لدى أبناء محافظتنا ومواطنينا ومطالباتهم المشروعة والضغط المجتمعي وفي ظل متابعاتنا بشكل رسمي لسنوات ، كان لزاماً علينا اتخاذ اجراءات جدّية لتلبية احتياجات المواطنين ، فأمرنا بإيقاف الباخرة الواصلة الى ميناء ضبة حتى نصل الى حلول مع الحكومة" .

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وشكر المحافظ تفاعل أبناء المحافظة عموماً ومساندتهم ووقوفهم الى جانب قيادتهم وسلطتهم المحلية ، وأكد أن السلطة المحلية تبادلهم الوفاء وتقف بقوة مع مطالبهم المشروعة .

وقال المحافظ : "بهذه الروح وبهذا الإخلاص وهذه الثقة وبوحدة الصف والرأي مع مواطنينا وأهلنا وأعضاء المكتب التنفيذي سنمضي بسفينة حضرموت الى بر الأمان " .

وتابع محافظ حضرموت : "نكن كل التقدير لفخامة رئيس الجمهورية ونقف دائماً الى جانبه ، ونشيد ونؤيد قراراته بالتغييرات التي أجراها في المؤسسات المالية وندعو قياداتها الجديدة الى تفهّم أوضاع المواطنين وسرعة التفاعل مع مطالبهم الأساسية " .

وأكد أعضاء المكتب التنفيذي وقوفهم المطلق ومساندتهم للأخ المحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية لنيل احتياجات المحافظة ، كما أكدوا التفافهم حوله ودعمه ومساندة جهوده ، مثمنين تفاعل ومساندة مكونات المجتمع الحضرمي والتفافهم حول قيادتهم وسلطتهم المحلية ، مؤكدين على أهمية رص الصفوف وتوحيد الكلمة والموقف والتوافق بين السلطة المحلية والمجتمع .

وتم في الاجتماع إقرار التأييد المطلق للمحافظ ونيل مطالب أبناء المحافظة ، على أن يكون المكتب في حال انعقاد دائم .

وأصدر المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت بياناً لاجتماعه الاستثنائي .