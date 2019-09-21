تجدد القصف الجوي على مواقع وتجمعات للمليشيا في صعدة وعمران

السبت 21 سبتمبر 2019

مقاتلات التحالف

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

كثفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، أيلول 21، 2019، قصفها مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظتي صعدة وعمران شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة تعرضت لقصف جوي عنيف.

وأضافت المصادر أن التحليق والقصف في المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

ولفتت المصادر إلى أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف.

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ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وتتعرض مواقع المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

وفي محافظة عمران، قصف الطيران الحربي التابع للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، تجمعات للمليشيا في جبل ضين بمديرية عيال سريح.

وقالت مصادر إن القصف الجوي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.

ولم ترد أنباء إلى اللحظة حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.