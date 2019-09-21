اخبار الخليج / اخبار اليمن

تجدد القصف الجوي على مواقع وتجمعات للمليشيا في صعدة وعمران

0 نشر
اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

السبت 21 سبتمبر 2019

مقاتلات التحالف

مقاتلات التحالف

تجدد القصف الجوي على مواقع وتجمعات للمليشيا في صعدة وعمران

كتب

الخليج 365 ـ صنعاء

كثفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، أيلول 21، 2019، قصفها مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظتي صعدة وعمران شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة تعرضت لقصف جوي عنيف.

وأضافت المصادر أن التحليق والقصف في المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

ولفتت المصادر إلى أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف.

Advertisements

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وتتعرض مواقع المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

وفي محافظة عمران، قصف الطيران الحربي التابع للتحالف بقيادة المملكة العربية ، تجمعات للمليشيا في جبل ضين بمديرية عيال سريح.

وقالت مصادر إن القصف الجوي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.

ولم ترد أنباء إلى اللحظة حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجدد القصف الجوي على مواقع وتجمعات للمليشيا في صعدة وعمران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا