21 سبتمبر نكبة غيرت معادلة الحياة في اليمن نحو الأسوأ

السبت 21 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365 - خاص

انقلبت ميليشيات الحوثي ذراع إيران في المنطقة في 21 سبتمبر عام 2014 على السلطات الحكومية في صنعاء، لتدخل اليمن في حرب، واسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقاً لما أعلنت الأمم المتحدة.



‏‎وقال متحدث المقاومة الوطنية صادق دويد معلقا على ذكرى نكبة الإنقلاب، نكبة 21 سبتمبر 2014 أعادت اليمن إلى غابر التاريخ واسقطت البلاد في وحل الطائفية والمذهبية والسلالية المقيتة و تسببت في أسوأ كارثة إنسانية عرفتها اليمن.

‏وقال الصحفي كامل الخوداني، أن جماعة الحوثي عملت بكل جهد لتحويل اليمن لمنطقة نفوذ إيرانية لإستهداف المنطقة، كما سعت لطمس الهوية والثقافة الدينية والاجتماعية اليمنية واستبدالها بالثقافة الايرانية، وسخرت مؤسسات الدولة لخدمة مشروعها مستهدفة كل من يعارضها بالقتل والسجن والتشريد.

وأعتبر الخوداني، أن الحوثيين نكبة سيدفع اليمنيين ثمن نتائجها الكارثية لعقود.

‏وتابع: لو لم تكن هناك نكبة اسمها 21 سبتمبر، هل سيكون هناك تدخل عربي وقصف ونزوح وتشرد وقطع مرتبات وانعدام مقومات الحياة و آلاف الجرحى والقتلى ومئات الالاف نازحين وعشرين مليون مواطن تحت خط الفقر وقوات اممية بالحديدة وتبعية ايرانية مذلة ومهينة؟

وقال الأكاديني معن دماج أن جماعة الحوثي أسوأ كارثة فكرية واجتماعية وسياسية، عرفها اليمن منذ نصف قرن.

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وتابع، حتى قبل أن تطلق طلقة واحدة، كانت الحوثية أسوأ كارثة فكرية واجتماعية وسياسية، عرفتها اليمن منذ نصف قرن.

وإثر هذا الانقلاب شهدت العملة الوطنية(الريال) انهيارا متسارعا فيما انقطعت مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وتوسعت دائرة الحرب والصراع في عدد من المناطق اليمنية، منذ انقلاب الميليشيا الحوثية على الدولة منذ العام 2014، وتعطلت جميع الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتشردت ونزحت عشرات الآلاف من الأسر اليمنية من مناطقها، وأجهضت خطط تحقيق التنمية الألفية، وانهار القطاع الصحي، وعادت الأوبئة والأمراض المعدية في الظهور والتفشي، خصوصاً في مناطق سيطرتها.

وتسببت الميليشيا الحوثية بتفاقم الحالة الاقتصادية الكارثية في اليمن وإيصالها في بعض المناطق إلى شفا المجاعة بتأخيرها للإغاثة والمساعدات الإنسانية، وتقييد حركة العاملين الإنسانيين، واستهدافهم بالقتل، ما أدى إلى انسحابهم من مناطق عدة، وحوّلت المساعدات الإنسانية لصالحها وصالح مقاتليها، وأعاقت الإمدادات الغذائية.

وأدت سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الميليشيا، والتي فاقمت من الحالة الاقتصادية الكارثية إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، بالانتهاك لحق العمل والحق في مستوى معيشي لائق، والحق في الغذاء والماء والصحة والتعليم.

وبحسب اتهامات الأمم المتحدة، ارتكبت ميليشيا الحوثي الإيرانية جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وقال تقرير أممي حديث إنها استهدفت المدنيين في أعمال ترقى إلى جرائم حرب، وشنّت هجمات عشوائية عليهم.

وأضاف أن الحوثيين استخدموا أسلحة تخلف آثاراً تدميرية واسعة النطاق (الصواريخ والمدفعية ومدافع الهاون)؛ وُجهت عمداً إلى المدنيين والمنشآت المدنية، وأدت إلى قتلهم وإصابتهم، مع استخدامهم عشوائياً لهذه الأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، كتعز وعدن والحديدة، والتي تسببت في سقوط أعداد كبيرة من المدنيين ضحية للقصف؛ حيث دُمرت منازلهم، إضافة لقتل قصف الميليشيا النازحين في الحديدة أثناء فرارهم.