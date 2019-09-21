وصول باخرة إلى عدن تحمل على متنها 58 ألف طن متري من مادة الديزل للكهرباء

السبت 21 سبتمبر 2019

باخرة

كتب الخليج 365 - المكـلا

أفادت مصادر محلية وصول ناقلة الوقود "بي دبليو كورن بورج" التي تقل على متنها 58 ألف طن متري من مادة الديزل الخاص بمحطات التوليد الكهرباء في عدن ومحافظات جنوبية أخرى.



وقالت المصادر إن الناقلة وصلت مساء الجمعة، إلى الغاطس وتنتظر إذن الدخول إلى ميناء الزيت وتوقع رسوها في ميناء الزيت اليوم السبت.

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وعلى صعيد متصل، دشن في الأسبوع الماضي محافظ حضرموت الدعم الاماراتي العاجل بالمشتقات النفطية لكهرباء حضرموت المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

والقيت خلال التدشين الذي أقيم على رصيف ميناء المكلا كلمة من قبل محافظ حضرموت قال فيها "قبل أشهر دشنا المنحة السعودية للكهرباء من هذا الرصيف بميناء المكلا، واليوم ندشن المساعدات العاجلة الخاصة بالمشتقات النفطية لكهرباء ساحل حضرموت المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ووجب علينا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لهذا الدعم السخي".

وأشار محافظ حضرموت في كلمته إلى أن محطات الكهرباء كانت على وشك أن تتوقف، لكن دعم الأشقاء في دولة الإمارات جاء سريعا ووصلت أولى البواخر المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء المكلا، لافتا إلى أن حضرموت تأسس من جديد لشراكة دائمة مع المملكة والإمارات مبنية على الجوار والظروف الصعبة والتلاحم المتين، وأن حضرموت ودول التحالف تدرك الصعاب التي تواجه حضرموت لكنها لن تكون أصعب من تلك التي واجهتها خلال السنوات الماضية وأثناء حربها مع قوى الإرهاب.