شقيق الشهيد البطل الأولمبي “هلال الحاج“ يروي تفاصيل لحظاته الأخيرة

السبت 21 سبتمبر 2019

هلال الحاج

كتب الخليج 365

كتب المناضل سعيد الحاج، منشورا عبر مرقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يرثو فيه شقيقه البطل هلال الحاج.



وفيما يلي ننشر نص المنشور:

لله ما أخذ ولله ما أعطى والحمدلله على كل حال وفي أي حال، الحمدلله أخي وفلذة كبدي إستشهد وعند الله شهيد، والحمدلله كان آخر شي سواه تدوش وصلى ركعتين لله قبل أن يتحرك في الرحلة،

Advertisements

كانت اكثر جملة يرددها بحرقة حين عودته من ألومبياد التضامن الإسلامي وحقق فيها الميدالية البرونزية كميدالية وحيدة لليمن من بين كل الألعاب المشاركة، واثناء وصوله إلى العاصمة صنعاء ولقائه بوزير الشباب والرياضة في حكومة صنعاء حسن زيد قال له بالحرف الواحد يا أستاذ حسن هيا باتجيبوا لنا حقوقنا وتكرمونا إحنا رفعنا علم اليمن عالياً؟؟ رد عليه حسن زيد وقال له وأنت من قلك ترفعه، علم اليمن بيرفعوه رجال الله في الجبهات!!؟؟

هذه الكلمات التي تركته يبحث عن وطن يقدر المواهب وبينما هو يبحث عن الحياة الكريمة والآمنة لقى نفسه شهيد في غمضه عين ولا حول ولا قوة الا بالله،

أشكر كل من وقف معانا في مصيبتنا هذه والشكر موصول للأخت التي لم تلدها أمي Nuha Saleh Al-Junaid وكذلك المربية الفاضلة وميض شاكر والأستاذة Halah ALaulaqi والأخت سامية الأغبري والأخت Basma Hashem واخي Tareq Hassan وكذا طاقم السفارة اليمنية في مدريد ممثلة بالاستاذ خالد الميسري والاستاذ أحمد شعلان وكذا الشكر موصول لإخوتي Basheer Senan والفندم Ahmed Ibn Alashwal والكابتن يوسف الخضري ورئيس اتحاد الكونغ فو وكلاً بإسمه وصفته ممن لايسعني ذكرهم.

حيث وقد تم التنسيق على مراسم الدفن في أرض الوطن وسنوافيكم بكل جديد.

ونسأل الله للبطل الأولومبي أخي وحبيبي الشهيد الكابتن هلال الحاج الرحمه والمغفرة وتقبله الله من الشهداء الصالحين الأبرار ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل.