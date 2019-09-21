شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. حقيقة هروب "السيسي" من مصر .. واخر التطورات الطارئة بالثورة المصرية المفاجئة والصادمة للنظام العسكري (تفاصيل حصرية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "بالطول بالعرض.. هنجيب ‎السيسي الأرض" ، "إرحل يا سيسي" ، هكذا باشرت جموع المصرين الغفيرة هتافاتها في ميادين الثورة التي دشنها الشعب المصري مساء الجمعة ، بعد دعوة الفنان والمقاول المصري محمد علي ، لثورة شعبية جامعة ضد نضام السيسي .

وفي الأثناء تشهد عدد من محافظات مصر مظاهرات جماهيرية واسعة للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، وكذا يشهد ميدان التحرير المصري ، مظاهرة شعبية غاضبة تطالب برحيل الحاكم العسكري بمصر عبدالفتاح السيسي.

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الى ذلك رفع المتظاهرون هتافات : "الشعب يريد إسقاط النظام" و «ارحل يا سيسي» و بالطول والعرض هنجيب السيسي الأرض ، وسط استنفار أمني واسع ، .

هذا واكدت مصادر مطعلة أن السيسي غادر العاصمة المصرية القاهرة الى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74، التي تنطلق فعاليات جلساتها يوم الثلاثاء المقبل .



وتشهد كل من القاهرة والاسكندرية والسويس ودمياط والمنصورة ورمسيس ، مظاهرات شعبية وجماهيرية مطالبة برحيل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي .