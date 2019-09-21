الاكثر مشاهدة - خلافًا لما تداولته وسائل الإعلام من قبل .. الكشف عن مكان دفن الرئيس الراحل .. ودور دولة خليجية في الأمر

شكرا لقرائتكم خبر عن خلافًا لما تداولته وسائل الإعلام من قبل .. الكشف عن مكان دفن الرئيس الراحل .. ودور دولة خليجية في الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مصدر من عائلة الرئيس التونسي الراحل، زين العابدين بن أن جثمان الأخير لن يدفن في مكة المكرمة.

ونقلت صحيفة "الشرق" التونسية عن مصدر من عائلة بن علي، أن جثمان الرئيس الأسبق سيوارى الثرى، اليوم السبت، بعد صلاة العصر بالمدينة المنورة في السعودية.



خلافًا لما تداولته وسائل الإعلام من قبل .. الكشف عن مكان دفن الرئيس الراحل .. ودور دولة خليجية في الأمر

Advertisements

​

​​​​​​​​​​​​​​​​

وأضاف أن مراسم "الفرق" ستقام بتونس الأسبوع القادم وذلك بعد عودة عائلة زين العابدين من السعودية، مشددًا على أن أي بلاغ أو إعلان فرق آخر لا يلزم العائلة في شيء، في إشارة إلى ما تردد حول تنظيم عائلة زوجة الرئيس الأسبق الراحل ليلى الطرابلسي لموكب الفرق.

وستنظم المملكة العربية السعودية جنازة مهيبة للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي توفي أمس الخميس في منفاه بجدة، وفق ما أكده صهره مغني الراب المعروف بـ"كادوريم" في تدوينة بصفحته على "انستجرام".

وكان محامي الرئيس التونسي الراحل، زين العابدين بن علي، منير بن صالحة، قد قال في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك" إن زين العابدين بن علي، سيدفن في مكة المكرمة، حسب وصيته.

وتوفي بن علي أمس الأول، عن عمر يناهز 83 سنة بعد صراع مع المرض في مقر إقامته بمدينة جدة السعودية، والتي فرّ إليها يوما قبل اندلاع ثورة 14 يناير 2011، بعد حكم دام 23 سنة.

وأعلنت الحكومة التونسية في وقت سابق أنها لا تمانع دفن جثمان الرئيس التونسي الأسبق في حال طلبت عائلته ذلك.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر مسؤول في رئاسة الحكومة قوله إن الحكومة ستستجيب لطلب دفن زين العابدين بن علي في بلاده، في حال طلبت عائلته ذلك.

وشدد المتحدث باسم الحكومة التونسية على أن الحكومة ستعمل على أن تتم مراسم الدفن في أحسن الظروف.