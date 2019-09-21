الاكثر مشاهدة - لأول مرة منذ 6 سنوات .. مشاهد تحبس الأنفاس .. رفع الأذان في مسجد رابعة العدوية بمصر .. وهذا ما فعله متظاهرون غاضبون صباح اليوم (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 6 سنوات .. مشاهد تحبس الأنفاس .. رفع الأذان في مسجد رابعة العدوية بمصر .. وهذا ما فعله متظاهرون غاضبون صباح اليوم (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على موقع الفيديوهات "يوتيوب" مقطعًا يظهر لحظة رفع الأذان للمرة الأولى داخل مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر شرقي القاهرة، الذي كان شاهدًا على ما وصفت بأنها "أسوأ مذبحة" في تاريخ مصر الحديث.

وأظهر المقطع لحظة رفع الأذان من داخل المسجد الذي ارتبط باعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، عقب الإطاحة به من السلطة في 3 يوليو 2013، والذي تعرض للحرق خلال فض الاعتصام في 14 أغسطس من نفس العام.

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وأغلق المسجد بعد فض الاعتصام، وعلى الرغم من أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تولت أعمال التجهيز والتطوير والصيانة للمسجد، إلا أنه ظل مغلقًا طيلة السنوات الماضية، حتى قام متظاهرون غاضبون من حكم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي بإعادة فتحه فجر السبت وأداء الصلاة ورفع الأذان فيه للمرة الأولى.