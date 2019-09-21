عاجـل: في هذه اللحظات .. السلطات السعودية تقوم بـ إعتقال عدد من المشائخ (تفاصيل + اسماء)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - جديد الحدث أونلاين: Advertisements عتقل النظام السعودي الشيخ محمد العباد من الأحساء بعد استدعائه ثلاث مرات أولها قبل شهر محرم والثانية أثناء ليالي محرم، وأخيرًا يوم الإثنين 16 سبتمبر/ أيلول 2019 قبل أن تنقطع الأخبار عنه، علمًا أنه أُجبر مُسبقًا على التوقيع على تعهد بعدم تناول مواضيع سياسية. هذا وتواصل قوات النظام السعودي مسلسل اعتقالات في القطيف بحق الشبان حيث اعتقلت عددًا منهم تحت دعوى تهديد السلام ومن دون بيان الأسباب، وعملت على نقلهم إلى جهات مجهولة.

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