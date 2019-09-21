شكرا لبحثكم عن خبر ثلاثة ألف دولار لكل لاعب .. توكل كرمان تعلن عن تكريم منتخب اليمن بعد تعادله مع قطر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت الناشطة اليمنية توكل كرمان أنها خصصت جزء من مدخرات بدل سفر حضورها المؤتمرات الدولية لتحفيز منتخب الناشئين بعد التعادل الذي حققه امس أمام قطر واعتبرته هي بقيمة الفوز.

وذلك في منشور على صفحتها بالفيس بوك جاء فيه:

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أُعِدُ تعادل فريقنا اليوم مع منتخب قطر فوزا عظيماً، ولذلك سأقدم هدية مالية متواضعة عبارة عن ثلاثة الف دولار لكل لاعب، مما حوشته من بدل حضوري قمة نوبل وبعض المؤتمرات.

هي هدية رمزية لفريقنا العظيم الذين رفعوا رأس اليمن عالياً في هذه اللحظات.

تحيا اليمن، ويحيى الذين يرفعون رأسها في كل ميدان ومنبر ومحفل.